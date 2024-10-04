日本相撲協会は4日、秋巡業初日（1日）の足立区場所で股関節を痛めた熱海富士（22＝伊勢ケ浜部屋）の診断書を公表。3日付で「右変形性股関節症1カ月の安静加療を要する見込み」の内容だった。熱海富士は足立区場所の朝稽古の申し合い中に痛め稽古を切り上げ、3日の柏巡業を休場し、帰京した。