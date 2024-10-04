埼玉県警川口署は３日、同県川口市、会社員の男（４０）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）と道路交通法違反（ひき逃げ）の両容疑で逮捕した。発表によると、男は同日午前２時５０分頃、市内の市道交差点で乗用車を運転し、バイクに乗っていた川口市の男性（６４）をはね、そのまま逃走した疑い。男性は新聞配達中で、頭などを強く打ち重傷を負った。男の母親が約２０分後に、「息子が事故を起こして逃げてきた