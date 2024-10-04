オーストラリアの団体が厳格な安全基準のもと運営する秘密の授業で学ぶアフガンの少女たち/Erfanullah Abidi（ＣＮＮ）イスラム主義勢力タリバンの戦闘員たちがアフガニスタンの首都カブールに進攻して、権力を掌握し、１２歳以上の少女への教育を禁じる世界で唯一の禁止令を施行した時、カワールさん（２２）は、現地の医大に通う準備を進めていた。カワールさんは心臓専門医になるのが夢だったが、３年が経過した今、午前４時か