無理なくやせられる「老けないダイエット」のプロ・ダイエットコーチEICOさんに、理想の体型をつくる野菜たっぷり「やせスープ」のつくり方を教えてもらいました。老けないための食生活に詳しい、医師の小林暁子さんの解説も紹介。効果絶大！20kg減をかなえた「やせスープ」30代後半の妊娠時、22kgも太ってしまったEICOさん。1年間で妊娠前の体型に戻れたのは、今も続けている毎朝のスープ習慣のおかげでした。「早くやせたいから