ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、おしゃれに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ミニ裏毛チュニック」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミニ裏毛チュニック」 © Disney© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Mi