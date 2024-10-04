この先一週間の関西は、昼間は半袖で過ごせる日が多いでしょう。ただ、夜間は羽織る物が欲しいくらいの日が増えるため、服装でうまく調節をしてください。昼間半袖で過ごせる日が多いこの先一週間の関西は、6日(日)は大阪で30度くらいまで上がるなど、日差しが降り注いで半袖で過ごせる日が多いでしょう。ただ、7日(月)は次第に雨が降り出し、8日(火)にかけて雨が降りやすい見込みです。特に、8日(火)は気温が25度に届かず、昼間