ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」今回は、「スヌーピー」たちのアップリケがかわいいこたつ布団を紹介します☆ ベルメゾン【省スペース】アップリケ付きこたつ布団「スヌーピー」  サイズ・価格：・正方形（約180×180cm）11,900円(税込)・長方形（約180×210cm）14,900円(税込)・長方形 大（約185×225cm）16,900円(税込)詰めもの重量：（こたつ布団）正方形0.3