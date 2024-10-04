コミカルかつ王道の胸キュン展開で、“最高のラブコメ誕生！”とドラママニアたちを沸かせている『損するのは嫌だから』。本作でシン・ミナ演じるヒロインのお相手となる“年下男子”を演じ、「かっこよさが無双してる！」と、沼落ち人が続出しているのが、HOTなイケメン俳優キム・ヨンデです。本記事では、そんなキム・ヨンデの沼に浸るおすすめ出演作『損するのは嫌だから』、『ペントハウス』、『流れ星』の3選をご紹介します。