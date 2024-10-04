◇プロ野球セ・リーグ 広島5-2ヤクルト(3日、神宮球場)山崎晃大朗選手が自身の引退試合で4打数2安打の活躍で現役生活を終えました。9回2アウトの場面で最終打席に立った山崎選手はレフト前にヒットを放ち、スタンドからは大声援が巻き起こりました。試合後に山田哲人選手から花束が渡され、監督、コーチ、チームメートたちと握手をかわしました。高津臣吾監督から促されファンに挨拶をした山崎選手。「9年間温かい応援ありがとうご