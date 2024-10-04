【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市で今週末の５〜６日、大規模な花火大会やプロ野球の試合が開催される。市は各地で混雑が予想されるとして、公共交通機関の利用を呼びかけた。ソウル市によると、「ソウル世界花火祭り」は５日午後７時から汝矣島漢江公園で開かれる。祭りに先立ち、同公園のイベント広場では午後１時からさまざまなイベントが行われる。市は５日午後２時から１０時まで、会場周辺の道路で交通規制を行う。