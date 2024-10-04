◇プロボクシング59・8キロ契約尾川堅一（帝拳）《8回戦》アラン・アルベルカ（フィリピン）（2024年10月5日東京・後楽園ホール）元IBF世界スーパーフェザー級王者・尾川堅一（36＝帝拳）が4日、約1年1カ月ぶりの一戦の前日計量に臨み59・7キロでパス。「勝つだけだったら簡単な試合。しっかり早いラウンドで倒して、自分がまだできるというのを会長やファンの方々に見せる大事な試合。ある意味凄い緊張感がある」と気を引