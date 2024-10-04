『トランスフォーマー』シリーズ最新作『トランスフォーマー／ONE』が大ヒット公開中だ。オプティマス・プライムとメガトロンの若き日々、オライオンパックスとD-16をフレッシュに描く、誰もが楽しめる新次元リアルCGムービー。『アベンジャーズ』ソー役でお馴染みのクリス・ヘムズワースがオライオンパックス役、『ブレット・トレイン』（2022）などのブライアン・