世界9都市を巡る初のファンコンツアーを大成功させ、K-POP第5世代のトップティアとして活躍するRIIZE。【写真】RIIZEメンバー、ラーメン屋で“爆イケ”フェイス披露そんな世界で活躍する彼らの写真集『DICON VOLUME N°22 RIIZE ： A-beautifall』『DICON VOLUME N°22 RIIZE ： B-colorfall』が、光文社から10月13日まで期間限定で発売されており、話題を集めている。韓国の芸能ニュースメディア『Dispatch』が手掛けるK-POPトッ