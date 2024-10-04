不二家は10月8日、ロングセラーブランド「カントリーマアム」と「ホームパイ」から冬季限定の「ミッキー&フレンズ」のパッケージデザインの新商品を発売する。不二家 「ホームパイ(バター&ロイヤルミルクティー)」パッケージ (C)Disney【関連記事】不二家×しろたん 初コラボ「ミルキー缶」や「しろたん和栗のふわふわミルキープリンロール」発売、ペコちゃんも描いたランチトートの販売もディズニーの人気キャラクター「