ABEMAオリジナルの結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第3話が、10月3日（木）21時より放送された。【写真】理想の夫婦像について語り合うカホとシュウヘイ、ほか番組カット【9点】付き合いながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組『さよならプロポー