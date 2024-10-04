おかやま結婚応援パスポートカップルカード 結婚を後押ししようと岡山県がカップルや新婚夫婦がサービスを受けられるアプリを始めます。 岡山県のアプリ「おかやま結婚応援パスポート」の対象は２年以内に結婚予定のカップルか、結婚から２年以内の新婚夫婦です。協賛店でアプリの画面を提示するとサービスを受けられます。 サービスの内容は各協賛店が独自に決めていて飲食代