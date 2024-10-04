プロ野球・日本ハムは4日、「みやざきフェニックス・リーグ2024」に参加するメンバーを発表しました。10月7日〜10月28日の22日間でNPB12球団や独立リーグの選抜チーム、韓国のプロ野球チーム3球団などが参加し、日本ハムは宮崎県内各地で18試合行う予定です。日本ハムからは2021年ドラフト1位で奈良・天理高から入団した達孝太投手が参加。3日のロッテ戦では2年ぶり2度目の1軍登板を果たし、プロ初勝利を飾っています。野手では昨