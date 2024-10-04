ダウンタウン・浜田雅功とタレント・平愛梨が、あす5日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（毎週土曜後1：54※関西ローカル）に出演し、前回に続いて神戸ロケを繰り広げる。【写真】浜田雅功＆平愛梨、神戸で亀とふれあう浜田の相方（ゲスト）を務める平は、映画『20世紀少年第2章最後の希望／ぼくらの旗』で、2009年日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。17年にはプロサッカー選手の長友佑都と結婚し、トルコ、フランスでも暮