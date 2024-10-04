格闘家のＹＡ−ＭＡＮが４日、自身がプロデュースする大会「ＦＩＧＨＴＣＬＵＢ．２（ファイトクラブ２）」の前日計量に出席した。３日に、自身が対戦予定だった木村“フィリップ”ミノル容疑者が大麻取締法違反容疑で逮捕されるという事態が発生し、試合がなくなったことについて、思いを語った。「何やってんだよって感じですよね」と語ったＹＡ-ＭＡＮ。ドーピング問題などで悪い意味で注目されていたことを踏まえ、「今