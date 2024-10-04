女優の出口夏希（２２）が１ｓｔカレンダー「出口夏希２０２５カレンダー」（株式会社・ハゴロモ、１２月１４日発売）を発売することが４日、分かった。出口はミスセブンティーン２０１８に選ばれ、１８年１０月からモデルとして活動。１９年１月に「ココア」でテレビドラマ初出演＆初主演し、２２年９月に映画「沈黙のパレード」でスクリーンデビューを果たした。最近では４月期のフジテレビ系ドラマ「ブルーモーメント」、