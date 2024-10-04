第3子女児を出産したばかりのお笑いトリオ「ジャングルポケット」の太田博久（40）の妻でモデルの近藤千尋（34）が4日に自身のインスタグラムを更新。早くも仕事復帰したことを報告した。出産後、8月30日に無事退院したことを報告した近藤。この日は「少しずつお外の世界へ今日は初めて一緒にお仕事へ」とつづり、第3子を連れて仕事に向かったことを明かした。続けて「オムツやお尻拭きを持ち歩くのが久々すぎて忘れ物がな