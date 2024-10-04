Ｊ１・ＦＣ東京は第３３節の鳥栖戦（１０月５日、味の素スタジアム）で、クラブオフィシャルパートナーの「三菱商事株式会社」協賛のもと「ＴｅｄｄｙＢｅａｒＤａｙ」を開催し、特別グッズのプレゼントなど、さまざまな企画を実施する。毎年恒例で今年２６年目を迎える同イベント。当日は先着１万５０００人に「抽選券付ＦＣ東京特製ベアマスコットチャーム」が配布され、その抽選券に記載される番号から、１０人に特別賞