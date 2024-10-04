お笑い芸人のイモトアヤコ（３８）が４日、東京・森アーツセンターギャラリーで展覧会「さくらももこ展」（５日から来年１月５日まで同所）のオープニングセレモニーに登場した。さくら氏の大ファンというイモトは小学校高学年時に「朝の読書タイム」で同氏初のエッセー『もものかんづめ』を読んだと述懐。同書につづられた「水虫治療」のエピソードに言及し「最近、水虫になりまして」と告白し「お茶で治すというエピソードを