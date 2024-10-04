大の”さくらももこファン”として知られる タレントのイモトアヤコさんが、東京・六本木森アーツセンターギャラリーで開催される「さくらももこ展」(10月5日〜2025年1月5日) 東京会場オープニングセレモニーに全身“さくらももこ色”の衣装で登壇しました。 【写真を見る】【イモトアヤコ】 さくらももこに感化され 自身のエピソードを次々カミングアウトイモトさんは“やっちゃいましたね！こんなピンクを着る機会なかな