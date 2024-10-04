Leinaが、LINE MUSICの次世代アーティストパワープッシュ企画『NEXT SPIKES』の第4弾に選出された。 （関連：Leinaが“あなた”に届ける等身大の想い一体感で包み込んだ『ReUnion』ツアーファイナル） 本企画は、10～20代および、学生団体 College Radio Japan（CRJ）によるアンケート調査を実施し、これから活躍が期待される次世代アーティストをパワープッシュするプログラム