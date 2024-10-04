きょう（２０２４年１０月４日）午後３時すぎ、道庁の赤レンガ庁舎の前庭にシカ１頭が出没しました。現在も道の職員が道路上に出ないよう見守るなど対応にあたっています。 道によりますと、４日午後３時すぎ、道庁の赤レンガ庁舎の前庭にシカ１頭が出没したということです。現在、道の職員が道路上に出ないよう見守るなど対応にあたっています。 また市によりますと、ツノがあれば２日に植物園に出没したシカと同じシカの可