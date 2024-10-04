北朝鮮が韓国に向け飛ばした時限発火装置付きの「ごみ付き風船」が、ソウル上空で確認されました。【映像】ソウル上空を飛ぶごみ風船「ソウルの中心部からも今風船が肉眼で確認できます。2つの風船が束ねられているように見えます。少しずつ落ちてきています」（リポーター）4日10時ごろ撮影した北朝鮮の風船とみられる物体です。10個以上の風船の束が浮かび、時限発火装置で風船から切り離されたとみられるごみが拡散しながら