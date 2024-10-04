Mayu Sakoda［東京４日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比８３円５６銭高の３万８６３５円６２銭と小幅に続伸して取引を終えた。日本時間の今晩に９月の米雇用統計の発表を控えているほか、ドル／円が徐々に水準を切り下げたことで、日経平均は上値が重くなった。日経平均は４２円と小幅続伸で寄り付いた後、前日終値付近での推移が続いた。為替が朝方からドル安／円高に振れたためマイナスに転じる場面も