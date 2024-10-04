Shinichi Uchida［東京４日ロイター］ - 米ヘッジファンドのファラロン・キャピタル・マネジメントがエレベーター大手、フジテック株式を６．５９％保有していることが４日提出の大量保有報告書で判明した。報告義務発生日は９月２７日。同日の市場外取引で２％分を取得した。保有目的は、純投資および建設的な対話を通じた中長期的な企業価値向上（状況に応じて重要提案行為等を行うことを含む）としている。