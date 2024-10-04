大相撲の秋巡業が４日、栃木・足利市で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、巡業で初めて相撲を取る稽古を行った。幕内・錦木（伊勢ノ海）を指名し、左を差して寄りきるなど４連勝。その後、小結・平戸海（境川）とも相撲を取り、７番取って６勝をあげた。「徐々にじゃないですか」と冷静に振り返った。夏巡業では腰を痛めた。「状態見ながらやっていく。必ずしも良い状態でできるわけじゃない。ケガや体調を崩さないようにや