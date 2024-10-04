NiziU NiziUが４日、都内で行われた日韓共同開発コスメ『「tilnus」ブランドローンチ発表会』に登壇。「tilnus」のイメージモデルに就任したNiziUのメンバーが出演するWEB CMを初公開。結成５周年に向けた抱負を語った。【写真】NiziU「tilnus」ブランドローンチ発表会の模様株式会社Rainmakersは、日本最大のコスメ・美容の総合サイト「@cosme」を運営する株式会社アイスタイルと、その100%子会社であり韓国で美容