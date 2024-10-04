4日金曜15時までの最高気温「全国トップ10」は、沖縄と関東の地点がズラリと並びました。東京都心では30.4℃と、10月に2回「真夏日」になったのは、5年ぶりです。一方、東海から九州は25℃前後の所が多く、大阪市は、今シーズン初めて2日連続して25℃に届きませんでした。4日金曜15時までの最高気温4日金曜は、秋雨前線の影響で、全国的に雨が降りました。ただ、関東では、前線から比較的遠くて、沿岸部ほど晴れたため、日差しが気