セレブリティ「叶姉妹」の妹・美香（年齢非公表）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。姉・恭子（年齢非公表）に寄り添う“グッドルッキングガイ”と自身の男性の好みについて語った。美香は姉・恭子について「グッドルッキングガイたちが一緒に寝ていて」などと証言し、恭子がイケメンの外国人男性とベッドで横たわるショットを披露した。MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「美香さ