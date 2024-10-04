セレブリティ「叶姉妹」の妹・美香（年齢非公表）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。姉・恭子（年齢非公表）に寄り添う“グッドルッキングガイ”と自身の男性の好みについて語った。美香は姉・恭子について「グッドルッキングガイたちが一緒に寝ていて」などと証言し、恭子がイケメンの外国人男性とベッドで横たわるショットを披露した。MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「美香さ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 無修正動画で逮捕 ほぼ無一文に
- 2. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
- 3. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
- 4. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
- 5. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
- 6. 広瀬すず 衝撃の「顔面変化」
- 7. 首切断 母の兄が見た一家の様子
- 8. 内田理央の弟の職業に共演者驚き
- 9. 初期モー娘で怖かった意外な人物
- 10. 女子高生と教師 禁断不倫の結末
- 1. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
- 2. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
- 3. 首切断 母の兄が見た一家の様子
- 4. 若者に増?「スマホ老眼」の怖さ
- 5. 石破氏の服装「修正写真」が話題
- 6. 電話番号「090は古い」若者の声
- 7. 従業員が商品投げる動画 SNS賛否
- 8. 昼から乱倫パーティ? バーを摘発
- 9. 石破内閣「ヨボヨボ写真」に批判
- 10. ワクで感染?「科学的知見なし」
- 1. がん除去のため開胸も…手術中止
- 2. アルツハイマー 新治療薬の効果
- 3. 歌舞伎町 立ちんぼエリア拡大か
- 4. 小学生の一言で公園新ルール試行
- 5. アコム新CM物議「美談にするな」
- 6. 北区の公園で爆発「ものが散乱」
- 7. れいわ・大石氏 懲罰動議可決へ
- 8. 石破氏演説も嘘つきー! 国会騒然
- 9. 新幹線 親子から「席譲って」
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. 「最大規模」の太陽フレアが発生
- 2. 生徒が車贈呈 米清掃員が号泣
- 3. 「日本はアナログ」韓国人が吐露
- 4. 仏俳優ミシェル・ブランさん死去
- 5. 2014年にISが誘拐した女性を救出
- 6. 正恩氏「主権侵害なら韓国に核」
- 7. 肌が…日焼け用ベッド中毒 英
- 8. アナコンダの頭噛みつき難逃れる
- 9. 95年の米6歳誘拐事件 容疑者特定
- 10. 人気韓ドラ サントラに盗作疑惑
- 1. シャープ Xの「中の人」が退職
- 2. 過疎地に出店 ローソンの狙い
- 3. ニトリの店舗1階 実はすごい役割
- 4. 訪日客「最高級の和牛」に夢中?
- 5. 一生モノと…タワマン住民が悲鳴
- 6. 楽天で10万ポイント? 一挙公開
- 7. セブン&アイ 一部株式の売却検討
- 8. 石破政権 値上がり確信の投資先
- 9. ゆうちょ客情報 検索機能停止へ
- 10. ゴミ屋敷 特殊清掃で350万円発見
- 1. 「Galaxy突然どうした」不満の声
- 2. iPhone機能 留守電の文字起こし
- 3. シャープ 高級空気清浄機を発表
- 4. MSIのビジネス向け最高峰ノートPC「Sum…
- 5. ロボットが街中を歩くCG映像がリアル過…
- 6. 水色のワイヤレスイヤホンは衝撃的！5…
- 7. Windows 10/11対応ファイル管理ツール…
- 8. 無印のひんやりマットで、蒸し暑い日の…
- 9. Googleマップでステマしている可能性の…
- 10. "隠れた性癖"明かされるミニBlog
- 1. 大谷50号競売 裁判次第で中止も?
- 2. 菊池雄星の再契約 可能性は低い?
- 3. 初の珍事 大井競馬場で2頭レース
- 4. 女優が福原愛さんの元夫と結婚か
- 5. シューマッハ氏 サプライズ登場?
- 6. 大谷50号ボール 入札額2.7億円に
- 7. マ軍 球団スタッフ70人超を解雇?
- 8. 川合氏 眞鍋氏&疑惑女性と会食か
- 9. アルナスル イラン遠征を拒否か
- 10. ファンに制限 パ軍非常識な対応
- 1. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
- 2. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
- 3. 広瀬すず 衝撃の「顔面変化」
- 4. 内田理央の弟の職業に共演者驚き
- 5. 初期モー娘で怖かった意外な人物
- 6. 剛力彩芽のドロップキックに感嘆
- 7. 今市隆二 ベーシスト急逝で思い
- 8. 3億円融資 青汁王子が実名告白
- 9. 佐藤弘道の検査結果 共演者絶句
- 10. ニコル 性行為の「断り方」語る
- 1. 女子高生と教師 禁断不倫の結末
- 2. いじめっ子 同窓会で無知さらす
- 3. 実は東大出身 驚いた有名人3人
- 4. 結婚3カ月 笑顔で「離婚しよう」
- 5. 高年収男性と結婚 想定外の生活
- 6. 絶対食べたい…ミスドの新作4品
- 7. 「稼働率の高いスカート」選び方
- 8. 「年下彼氏」3つのパターン
- 9. 育休 妻の不満を理解した瞬間
- 10. 着回し力抜群「デニムシャツ」