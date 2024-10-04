最新型潜水艦「ちょうげい」＝4日午前、神戸市海上自衛隊に2026年3月の就役を予定している最新型潜水艦の命名・進水式が4日、三菱重工業神戸造船所（神戸市）で開かれた。艦名は巨大な鯨を意味する「ちょうげい」に決まった。海自によると「ちょうげい」は22年3月に就役した「たいげい」型の5番艦で、基準排水量約3千トン、全長84メートル、全幅9.1メートル。乗員は約70人で、約684億円の建造費が投じられた。たいげい型は、