格闘家の才賀紀左衛門（35）が4日までにインスタグラムのストーリーを更新。大麻取締法違反の疑いで逮捕された格闘家の木村“フィリップ”ミノル容疑者（31）へのメッセージをつづった。才賀は、木村容疑者の報道記事を貼り付け、「格闘家はめちゃくちゃ素直で純粋でバカが多いだから周りの環境で全然違う」と言及。「ミノルお前は気持ちも弱いし周りも悪い俺はお前よりもっとアホやしもっと失敗してるけど俺は周りにめちゃく