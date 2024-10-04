薬王堂ホールディングス [東証Ｐ] が10月4日大引け後(15:30)に決算を発表。25年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比3.7％減の33.2億円に減り、従来の1.2％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の60億円に対する進捗率は5年平均の59.6％を下回る55.5％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比23.3