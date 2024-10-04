【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「“悪女”としてだけではない茶々のあらたな魅力が伝わりますように」（北川景子） 稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾がレギュラー出演している、新感覚の教育バラエティ番組『ワルイコあつまれ』（NHK総合）。 10月15日の放送では、人気コーナー「慎吾ママの部屋」に、北川景子扮する茶々が登場する。 歴史上の偉人を招く人