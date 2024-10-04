タレント大竹まこと（75）が4日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に生出演し、解散総選挙をめぐる自民党の動きに疑問符を付けた。番組では、10月27日投開票の衆院選に向け、自民が派閥の裏金事件で処分された議員について原則公認し、比例との重複も認める方針であることを取り上げた。石破茂首相は総裁選期間中に「国民が納得していないのは間違いない事実」と断言。「政治不信の中、国民に説