名古屋市の河村たかし市長の衆院選立候補に伴う市長選に向けて、自民党市議団は4日、会派所属の横井利明議員（63）に対し、市長選への立候補を要請した。横井氏は記者団の取材に対し、「前向きに検討したい」と話した。【画像】衆院選に「選挙モンスター」突然の参戦河村市長の立候補に各党警戒横井氏は、前回2021年4月の市長選に自民、立憲民主、国民民主、公明の推薦を受けて立候補。共産、社民の両党県組織も自主支援する