[ソウル ３日 ロイター] - 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹である金与正氏は、韓国が「国軍の日」の１日に首都ソウルで行った軍事パレードを批判し、「茶番劇」と表現した。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が３日に声明を伝えた。与正氏は、パレードで披露された韓国の軍事力を軽視し、米軍のＢ１Ｂ爆撃機の飛行を非難。「これほど無駄にかさばる武器を見せびらかして『政権の終焉』など語れるだろうか」と述べたという。