［東京４日ロイター］ - 午後３時のドル／円は前日ニューヨーク市場の終盤（１４６．９１／１４６．９５円）に比べてドル安／円高の１４６円近辺で推移している。前日の外為市場では、石破茂首相のハト派的な発言を受けてドル高／円安が進んでいたが、米雇用統計の公表を前にポジション調整が入った。ドル／円は先週末に１４２円近辺まで下落した後、約１週間で１４７円台前半まで上昇し、「戻りのスピードとしては速かっ