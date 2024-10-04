吉本新喜劇のすっちーが、きょう4日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00）で、美肌エステを体験する。【写真】すっちー施術前の肌韓国発の最新エステ体験風景人気コーナー「すち天ビルヂング〜都会の山を登るわよ！〜」で、すっちーと天才ピアニスト（ますみ・竹内知咲）が大阪・北浜の「伏見ビル」を探索。大正期の1923年に建てられたアール・デコ様式のビルで、令和の現在では“ビューティフル”な