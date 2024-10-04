香川大学農学部香川・三木町池戸 香川大学大学院で「食と環境保全」について学ぶ特別コースの入学式が行われました。 （香川大学／上田夏生 学長）「国籍も性別も異なるクラスメイトと互いに助け合い、刺激し合い、実り多い大学生活を送ってください」 入学したのは、インドネシアやタイなどからの留学生6人です。 香川大学大学院の農学研究科は15年前から食品関連の企業と連携して「日本の食の安全」につ