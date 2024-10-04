ファミリーマートと公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは9月14日、こども向け防災ワークショップ「ファミマこども食堂＋セーブ・ザ・チルドレン」をファミリーマート鐘ヶ淵駅前店（東京都墨田区）で実施した。9月の防災月間に合わせて、日常生活から防災を考える機会を提供するのが目的。当日は近隣の家族や子ども19人が参加した。セーブ・ザ・チルドレンのスタッフは大きな非常用持ち出し袋を見せながら、万が一の災害