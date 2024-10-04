３日午後８時２０分頃、愛知県東海市新宝町の伊勢湾岸自動車道上り線で、乗用車との事故で停車していた軽乗用車に後続の乗用車が追突した。この事故で、路上に出ていた軽乗用車のアルバイト従業員加藤歩さん（４６）（同県刈谷市稲場町）と、乗用車の派遣社員田中貴士さん（５２）（同県豊明市西川町）が全身を強く打つなどして死亡した。県警高速隊は追突した乗用車を運転していた会社員の男（３３）（同県安城市）を自動車運