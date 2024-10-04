衆院議院運営委員会は4日の理事会で、旧優生保護法を違憲とした最高裁判決を受け、7日の衆院本会議でおわびの気持ちを示す決議を行うと決めた。強制不妊手術を巡る補償法案が緊急上程されれば、7日に採決する日程でも合意した。