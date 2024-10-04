VR技術を使ったシミュレーターで訓練する担当者＝4日午前、羽田空港全日空は4日、空港の地上業務「グランドハンドリング」の訓練用として、仮想現実（VR）技術を使ったシミュレーターを羽田空港に導入した。訓練を効率化し、早期育成が可能になる。実際の機体や車両を使う訓練が難しい地方空港にも広げ、地上業務の人材不足解消を目指す。シミュレーターでは空港や機種、時間帯、天候を選択し、ゴーグルを装着してコントローラ