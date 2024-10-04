【グランドスラム オブ カーリング】（10月4日／カナダ）【映像】反応せずにはいられない？ロコ・ソラーレの会話世界女王に挑んだロコ・ソラーレのメンバーたちが試合中に見せた"会話"が話題となっている。狙いよりも滑る石に対して「止まってー」の声も虚しく、ハウスの外へ。「惜しかった！」という声にファンたちも反応している。カーリングの国際大会「グランドスラム オブ カーリング」ツアーチャレンジが開幕し、日本代