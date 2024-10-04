俳優の石田ゆり子さんが、国立西洋美術館にて開催される展覧会「モネ 睡蓮のとき」開幕セレモニーに登壇しました。 【写真を見る】【石田ゆり子】モネの世界に「クラッとしました」アンバサダー就任に感無量展覧会アンバサダーの石田さんは、テーマソングや音声ガイドも務めています。石田さんは、”19歳の時にパリで『睡蓮』に出会って、初めて見た時の感動が今も忘れられず。”と、モネの作品との出会いを回想。今回アンバ