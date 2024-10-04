小田急箱根は、箱根登山ケーブルカーと箱根ロープウェイで、11月の土休日に事前予約制による優先乗車改札を行う。箱根登山ケーブルカーは強羅駅発午前9時台から午後1時台、箱根ロープウェイは早雲山・桃源台駅発午前10時から午後3時までが対象となる。実施日は11月2日〜4日・9日・10日・16日・17日・23日・24日。箱根登山ケーブルカーは10月4日午後2時から、箱根ロープウェイは10月18日午前9時から、箱根ナビで予約を受け付ける。